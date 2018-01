Verkoop iPhone X valt flink tegen: verdwijnt Apple’s nieuwste toestel straks al?

Meer dan duizend euro kost hij, Apple’s meest recente smartphone ook gekend als de iPhone X. Maar nu zwellen de geruchten aan dat het peperdure toestel niet meer zal gemaakt worden. Een te klein scherm en te weinig innovatie voor de prijs zouden de grootste kritieken zijn.

Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo is de kans groot dat iPhone X, de duurste smartphone ooit van Apple, niet meer zal bijgemaakt worden. De reden? De verkoop van het toestel valt flink tegen. Volgens heel wat gebruikers zijn de hoge verwachtingen die Apple CEO Tim Cook heeft gecreëerd, niet ingelost. Ook de levensduur van het toestel zou niet optimaal zijn en het scherm is voor sommigen te klein. Vooral in groeimarkt China zou er te weinig belangstelling zijn, zij hebben liever de 8 Plus met een groter scherm.

Verkoop vroegtijdig stoppen?

Volgens de gerenommeerde website ‘Apple Insider’ zouden de verkoopcijfers van het toestel zelfs zo slecht zijn dat de verkoop nog voor een nieuw model gelanceerd wordt, zal gestopt worden.

Analist Zhang Bin van Sinolink Securities zegt in de Daily Mail dat Apple dit jaar wel nog 35 miljoen exemplaren van de iPhone X gaat verschepen, maar dat zou wel tien miljoen minder zijn dan waar het bedrijf eerst van uit ging. De iPhone 6 S en de 7 zouden volgens dezelfde analisten ’boven verwachting’ verkopen.