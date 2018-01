Eerste aflevering ‘Taboe’ lokt meteen meer dan 1,5 miljoen kijkers

‘Taboe’, het nieuwe zondagavondprogramma waarin stand-upcomedian Philippe Geubels wil lachen met mensen met wie je eigenlijk niet mag lachen, heeft haar start niet gemist. Afgelopen zondag keken maar liefst 1.527.192 kijkers naar de eerste aflevering.

In de eerste aflevering zagen we zondag hoe Philippe Geubels een week ­samenleefde met vier mensen met een fysieke beperking. Eén van hen was Ken Nelissen (37), die verlamd raakte na een val van een trampoline. De turnleraar had toen nooit durven dromen dat hij opnieuw de liefde zou vinden bij een verzorgster.

“Beste allemaal, hartelijk dank om zo massaal te kijken naar ‘Taboe’”, bedankte Tom Lenaerts maandag de kijkers via Twitter. Lenaerts is de man achter Panenka, het productiehuis dat ‘Taboe’ voor Eén maakte. “Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost, maar we zijn er heel fier op. Tot volgende zondag!”