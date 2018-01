Agendaproblemen: VN-secretaris-generaal niet naar Davos, Trump wel

VN-secretaris-generaal António Guterres zal in tegenstelling tot vorig jaar niet naar het World Economic Forum (WEF) in Davos gaan. Als reden werden door zijn woordvoerder Stéphane Dujarric maandag in New York agendaproblemen aangegeven. Eigenlijk maakt de reis naar Davos deel uit van het standaardprgramma van de VN-baas. Guterres’ voorganger was vaste klant op het WEF.