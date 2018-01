Intern onderzoek bij politie na “lek” over actie in Maximiliaanpark

De politie is een intern onderzoek gestart om te zien waar het interne lek over de geplande politieoperatie in het Brusselse Maximiliaanpark van zondagavond, vandaag kwam. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon maandagavond gezegd in “Terzake” (Canvas). “Agenten zijn gebonden door beroepsgeheim. Het kan niet dat acties op voorhand publiek worden gemaakt”, zei de N-VA-vicepremier.

De politie zou zondagavond een grootschalige actie doen in het Brusselse Maximiliaanpark en de wijk rond het Noordstation, om illegale migranten op te pakken. Maar die operatie moest op het laatste moment verplaatst worden naar de Brusselse stations en de treinen van en naar de hoofdstad: “bronnen binnen politie en overheidsdiensten” zouden gelekt hebben dat er een actie op til was, waardoor de mensenrechtenorganisaties actief in het park de migranten nog snel konden onderbrengen bij mensen thuis.

Intern onderzoek

De politie doet nu intern een onderzoek om te zien waar het lek vandaan kwam, kondigde minister Jambon aan in “Terzake”. “Agenten zijn gebonden door beroepsgeheim. Het kan dus niet dat acties zomaar op voorhand publiek worden gemaakt”, zei Jambon, al wil hij wel de resultaten van het interne onderzoek afwachten, “en dan pas handelen”.

De minister voelt zich niet gesaboteerd door zijn eigen diensten. “Dat is te kort door de bocht. De politie is als organisatie wel heel wat sterker dan één iemand die lekt”, zei hij.

Bij de acties in stations en op treinen zijn uiteindelijk zeventien illegalen opgepakt. Op de nationaliteit van die migranten heeft de minister nog geen zicht, maar hij bevestigde wel dat er vier zijn overgebracht naar een gesloten instelling.