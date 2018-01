Leerlingen uit Heusden-Zolder zitten vast in Zwitserland: in 20 jaar nooit zoveel sneeuw

Heusden-Zolder -

Het is al geleden van de lawinewinter van 1999, toen meer dan vijftig wintersporters stierven, dat er nog zoveel sneeuw viel in de Alpen. In het westen van Zwitserland en het noorden van de Franse Alpen ligt er op 2000 meter hoogte een sneeuwdek van 2 tot 3,5 meter, met lokale uitschieters tot 4,5 meter. In de Zwitserse skidorpen Zermatt en Zinal zijn duizenden toeristen van de buitenwereld afgesloten. “Op twee dagen tijd is hier 70 cm sneeuw gevallen”, zegt leerkracht Ellen Vrancken, die met negen leerlingen van het Sint-Franciscus College in Heusden-Zolder vastzit in Zinal.