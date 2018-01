Verpleegkundige: “Een bejaarde vergeten is helaas dagelijkse kost”

Hasselt -

“Maak werk van een publiek meldpunt waar iedereen wantoestanden in de zorg kan melden, zonder dat ze iemand persoonlijk moeten beschuldigen.” Dat schrijft een ondertussen gestopte verpleegkundige in een open brief aan Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Daarin neemt ze het op voor de Breese verpleegkundige die een jaar cel met uitstel riskeert, omdat ze in het Genkse rusthuis Toermalien een bejaarde vergat op het toilet. De 83-jarige vrouw werd ’s ochtends dood aangetroffen. “Maar door de enorme tijdsdruk is iemand vergeten dagelijkse kost geworden”, klinkt het.