Nintendo lanceert opmerkelijk concept: eerst gamers actief bezig laten zijn, dan pas toegang tot spel

Hasselt - Het Japanse gamebedrijf Nintendo laat zich opnieuw van zijn eigenzinnigste kant zien. Met ‘Nintendo Labo’ introduceert het op 27 april een nieuwe, verfrissende productlijn waarbij videogames en knutselwerk hand in hand gaan. Want voor ze de games van ‘Nintendo Labo’ kunnen spelen, moeten spelers eerst een piano, vishengel of motorfiets bricoleren uit plooikarton. Virtual reality, voor mensen met meer fantasie dan budget.

Indien Nintendo het introductiefilmpje op 1 april had gepost, was het een hilarische aprilgrap geweest, maar ‘Nintendo Labo’ is een bloedernstig concept. En al even geniaal in zijn eenvoud ...