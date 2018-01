Minstens drie doden bij aanslag in Thailand

Bij een bomaanslag in Thailand zijn maandag minstens drie mensen gedood. Volgens de politie ontplofte op een markt in de stad Yala een springtuig, dat in de brandstoftank van een motorfiets was verborgen. Bij de dodelijke slachtoffers gaat het om Thaise marktbezoekers. Minstens 18 mensen moesten met deels zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht worden. Er zouden geen buitenlanders onder de doden of gewonden zijn. De aanleiding voor de aanslag is nog niet duidelijk.