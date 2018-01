Amerikaanse astronaut Scott Kelly neemt Maanambities van president Trump niet ernstig

De Amerikaanse astronaut Scott Kelly neemt de plannen van president Donald Trump inzake bemande Maanmissies niet ernstig. “Het is alleen maar propaganda, ik neem dat niet ernstig”, zei Kelly in Madrid bij de voorstelling van zijn boek “Endurance”.

Astronaut Scott Kelly tijdens zijn boekvoorstelling. Foto: EPA-EFE

De 53-jarige astronaut, die van 2015 tot 2016 340 dagen in het Internationaal Ruimtestation heeft gewerkt, zei dat ondanks de aankondigingen van Trump de begroting van de NASA is gekrompen, en dat het Amerikaanse ruimtevaartbureau nog steeds geen nieuw hoofd heeft. Sinds de ambtsaanvaarding van Trump in januari 2017 leidt Robert Lightfoot als interim de NASA.

“Als wij een onbegrensde hoeveelheid geld zouden hebben, zou het goed zijn naar de Maan te vliegen om voor Mars te oefenen”, zei de astronaut. “Wij kunnen naar Mars vliegen wanneer wij willen en indien de nodige middelen daarvoor worden ingezet”. Maar op dit moment is Kelly niet zeer optimistisch.