Seaking redt gevallen bemanningslid van vrachtschip

Een Seaking helikopter heeft maandag een bemanningslid van een vrachtschip gered. Die persoon had een val gemaakt en moest dringend weggebracht worden. Dat bevestigt Defensie.

Rond de middag werd het 40ste Smaldeel van Koksijde opgeroepen voor een reddingsactie. Op een koopvaardijschip dat voor de Schelde lag te wachten op een loodsschip, was één van de bemanningsleden ten val gekomen. De Seaking werd ingezet om de man op te pikken. Hij werd op een draagberrie gelegd en “gewincht” in de “Search & Rescue”-helikopter. Het slachtoffer werd naar het AZ Sint-Jan in Brugge gebracht. Over zijn toestand kon niets gezegd worden.

Vorig jaar rukten de Seaking en de NH90 107 keren uit voor een reddingsactie. De vier NH90-helikopters zijn momenteel voor onderhoud en updates tijdelijk niet inzetbaar. Vanaf midden februari is opnieuw een NH90 beschikbaar voor reddingen op zee, in maart volgt een tweede toestel. Het 40ste Smaldeel doet voor alle zoek- en reddingsoperaties nu een beroep op drie Sea Kings en op versterking vanuit buurlanden, zo maakte Defensie vorige week bekend.