Dreigingsniveau in ons land zakt naar 2: grote gevolgen voor aanwezigheid militairen in straatbeeld

Het OCAD, de federale regering en de Nationale Veiligheidsraad hebben het dreigingsniveau in ons land verlaagd naar 2. Dat betekent dat er “proportioneel” minder militairen in het straatbeeld te zien zullen zijn, klinkt het bij premier Charles Michel (MR). De daling komt er trouwens voor het eerst sinds de aanslagen van Parijs in november 2015.

Het ­Orgaan voor de Coördinatie van de Dreiging (OCAD) heeft vandaag aan de Nationale Veiligheidsraad bekendgemaakt dat het niveau verlaagd wordt. “Dat het dreigingsniveau verlaagt, wil niet zeggen dat de alertheid verdwijnt”, aldus premier Charles Michel op de persconferentie. “De Nationale Veiligheidsraad is ervan overtuigd dat we niet meer in dezelfde situatie zitten als vóór de aanslagen: er bestaat nu een veiligheidscultuur, die is de laatste jaren alleen maar versterkt door de omstandigheden.”

Proportioneel minder militairen

De gevolgen van een daling naar twee zijn groot. “De militairen zullen proportioneel uit het straatbeeld worden gehaald”, aldus Michel. Over hoeveel militairen het precies gaat, kon en wou de premier niet zeggen.

Naast het grotendeels verdwijnen van de militairen, kunnen ook de veiligheidsmaatregelen bij grote evenementen worden teruggeschroefd en de extra beveiliging van politiekantoren worden afgebouwd. Een aantal potentiële doelwitten zal wel nog extra beschermd worden.

Dreigingsniveau voor ons land gaat van 3 naar 2. Dat heeft het OCAD beslist. Sommige locaties blijven wel onder niveau 3. — Jan Jambon (@JanJambon) 22 januari 2018

Sinds de aanslagen in Parijs van november 2015 staat het dreigingsniveau voor het hele land onafgebroken op drie. Na de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 werd zelfs enkele dagen niveau vier afgekondigd. Intussen lijkt IS in Syrië en Irak verslagen en zijn er geen aanwijzingen dat er van daaruit nog gecoördineerde terreuraanvallen komen.

Legervakbond tevreden, politie minder

Edwin Lauwereins, voorzitter van de liberale legervakbond VSOA Defensie, is tevreden dat de militairen nu weer de focus kunnen richten op hun core business: “training en buitenlandse zendingen”. “Bepaalde competenties zijn de afgelopen maanden niet meer zo goed getraind”, geeft Lauwereins aan. “Er moet nu snel werk gemaakt worden van het verbeteren van die competenties. Er zijn soldaten die nog geen enkele dag gedaan hebben waarvoor ze aangeworven werden. Ook op sociaal-familiaal vlak is deze beslissing goed nieuws.”

“Maar als het dreigingsniveau volgende maand weer wordt opgevoerd, dan zijn de militairen er weer”, zegt Lauwereins. “We zijn er om te dienen.”

Het leger werd na de aanslagen in Parijs ingezet voor beveiligings- en bewakingsopdrachten. Op een gegeven moment ging het om 1.800 militairen, al is dat aantal intussen gezakt naar 1.000 manschappen. Hoeveel militairen er voortaan nog te zien zullen zijn in het straatbeeld, en waar, blijft onduidelijk. Voor “specifieke doelwitten” blijft niveau 3 immers bestaan, maar welke plaatsen dat zijn is niet bekend.

De daling van het aantal militairen zal ook budgettaire gevolgen hebben (de operatie had de voorbije jaren een totale budgettaire meerkost van zo’n 137 miljoen euro, red.), maar ook daar blijft de eerste minister op de vlakte.

De verlaging van het dreigingsniveau is voor de politie dan weer niet per se goed nieuws, reageert Vincent Gilles, voorzitter van de liberale VSOA Politie. Hij wijst erop dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden als politieagenten de opdrachten moeten uitvoeren die militairen tot nu toe op zich nemen. Voorlopig hebben de politiebonden wel nog geen duidelijk zicht op wat voor de politie de gevolgen zullen zijn van de verlaging van het dreigingsniveau.

“We gaan in elk geval opdrachten moeten uitvoeren die nu nog door het leger gedaan worden, of het nu al dan niet om een proportionele daling gaat van de legerinzet”, zegt Gilles. De politie zal de opdrachten van het leger moeten overnemen net nu de politie zelf kampt met een personeelstekort van 10 procent, merkt Gilles op. “Bovendien blijft niveau 3 bestaan voor specifieke evenementen, de werkdruk zal dus hoog zijn.”

“Zeer goed nieuws voor toeristische sector”

Dat het dreigingsniveau in België verlaagd wordt, is heel goed nieuws voor de toeristische sector in Vlaanderen. Dat zegt Stef Gits, de woordvoerder van Toerisme Vlaanderen, maandagavond.

Foto: put

“Wij werken met buitenlandse markten. Dat is onze corebusiness. Ten tijde van de aanslagen merkten we toch dat in sommige landen, zoals de VS, Japan en Australië, het thema terreur sterk leefde. Zij zaten er met een vergrootglas op en toeristen zijn erg gevoelig voor terreur en terreurdreiging.”

Zo’n drie maanden na de aanslagen begonnen de toeristen uit de buurlanden, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland, het snelst terug te keren naar Vlaanderen. Bij de verdere landen duurde het volgens Gits toch wel langer.

De voorlopige cijfers van 2017 zijn alvast hoopgevend. Voor het toerisme in Vlaanderen was 2015 een uitstekend jaar. De eerste negen maanden van 2017 waren 8 procent beter dan die van 2016 en zo’n 2 procent minder dan de eerste negen maanden van 2015.

Wat betekenen de verschillende niveaus van terreurdreiging?

De aanpassing van het niveau van terreurdreiging gebeurt op basis van een evaluatie van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD). Er worden vier niveaus onderscheiden. De verschillende niveaus zijn niet gebonden aan een vast pakket van maatregelen. Die maatregelen worden ad hoc getroffen afhankelijk van de dreiging.

- Niveau 1 of laag: als blijkt dat de persoon, groepering of gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse, niet bedreigd is

- Niveau 2 of gemiddeld: als blijkt dat de dreiging weinig waarschijnlijk is.

- Niveau 3 of ernstig: Direct na de terreuraanslagen van vrijdagavond 13 november in Parijs werd beslist om het dreigingsniveau naar 3 te verhogen bij grote evenementen in België, en sinds dinsdag 17 november geldt het algemeen. Niveau 3 geldt ook regelmatig aan plaats en tijd gebonden, zoals voor een Europese top, een VIP-bezoek of een specifiek evenement. Het geldt permanent aan de Amerikaanse ambassade en voor Joodse en Israëlische instellingen

- Niveau 4 of zeer ernstig: als blijkt dat de dreiging ernstig en zeer nabij is. Niveau 4 gold in november 2015 even in het Brussels Gewest. Er was sprake van een echte ‘lockdown’. Ook tijdens de jaarovergang van 2007 naar 2008 was niveau 4 al even van kracht in Brussel. Toen werd het afgekondigd naar aanleiding van een dreiging in verband met plannen om de veroordeelde terrorist en voormalig profvoetballer Nizar Trabelsi uit de gevangenis te bevrijden. Het traditionele eindejaarsvuurwerk op de Brusselse Kunstberg werd toen afgelast.

Extra maatregelen van MIVB en NMBS blijven van kracht

De maatregelen die de MIVB zelf had genomen om de veiligheid op het Brusselse openbaar vervoer te verbeteren, blijven van kracht. Dat zegt een woordvoerster van de vervoersmaatschappij. Ook spoorwegmaatschappij NMBS zegt dat de inspanningen van de voorbije jaren overeind blijven.

Om de veiligheid te verhogen, plaatste de MIVB onder meer paaltjes voor sommige stations en werden extra camera’s geplaatst. Sinds de zomer zijn er ook ruim honderd extra veiligheidsmensen aangeworven. “Zij blijven gewoon in dienst”, zegt MIVB-woordvoerster An Van hamme.

Ook spoorwegmaatschappij NMBS blijft investeren in veiligheid, zegt een woordvoerder. “Het spreekt voor zich dat de Securail-agenten waakzaam zullen blijven. Bovendien hebben we de voorbije jaren al heel wat geïnvesteerd in beveiliging, onder meer in extra mensen en camera’s. Dat blijft.”