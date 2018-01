In het Nederlands-Limburgse Schimmert, nabij Maastricht, is maandagochtend een vrachtwagen met aardappelen gekanteld. Het ongeluk gebeurde omstreeks 11.15 uur op de weg Groot Haasdal. De vrachtauto was geladen met zestien ton aardappelen en kwam door nog onbekende oorzaak op zijn kant terecht. De weg werd afgesloten voor het verkeer.