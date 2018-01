Politie waarschuwt voor dieventruc met deurbel die voor het eerst in Vlaanderen opduikt

Na de krijttekens op de stoep of papiertjes tussen de deurstijl heeft de politie afgelopen weekend een nieuwe truc ontdekt die vermoedelijk door dieven wordt gebruikt na te gaan of bewoners thuis zijn. Ze plakken tape op de deurbel zodat die blijft rinkelen. Komt er niemand opendoen, betekent dit dat de kust vrij is en ze hun slag kunnen slaan.

De afgelopen dagen waren er in Meise, in Vlaams-Brabant, enkele meldingen over deurbellen die met zwarte plakband waren afgeplakt. Dat was onder meer het geval in de Rodeweg en Mechelbaan.

“Eerst dachten we aan kinderen die kattenkwaad hadden uitgehaald. Maar dan doen ze belletjetrek en lopen ze weg. Dit was volgens ons niet het werk van kinderen”, klinkt het bij de politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise).

“Door de plakband gaat de deurbel rinkelen. De bewoner komt dan naar buiten om de plakband te verwijderen. Als de plakband blijft hangen en de bel dus blijft rinkelen, is het een teken dat de bewoners niet thuis zijn en kunnen inbrekers hun slag slaan.”

Rondtrekkende bendes

Bij ons is deze truc nieuw. In Nederland kregen ze er begin deze maand al mee te maken, wat laat vermoeden dat het hier mogelijk om rondtrekkende bendes gaat die hun werkterrein geregeld verleggen. Eens de truc bekend is en in de media is geweest, verleggen ze hun werkterrein.

Zo waarschuwde de politie van Zwolle in de eerste week van dit jaar voor een soortgelijk fenomeen. Daar zijn toen ook enkele inbraken vastgesteld. Bij ons zijn er voorlopig geen meldingen van inbraken in woningen waar er zwarte tape op de deurbel werd gevonden.

De politie van de zone KLM vraagt inwoners om extra alert te zijn en onmiddellijk de politie te verwittigen (101) wanneer ze verdachte handelingen of verdachte personen of voertuigen zien.

De politie waarschuwt mensen bij wie de deurbel wordt afgeplakt de plakband niet te verwijderen zodat ze de nodige vaststellingen kunnen doen en omdat er mogelijk vingerafdrukken van de potentiële inbreker op staan. In afwachting van de komst van de politie kan men de zekering uitschakelen, zodat het belgerinkel stopt.