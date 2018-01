Expert: “Wolvin Naya was in Meerhout”

Het is zeer waarschijnlijk dat wolvin Naya de twee schapen in Meerhout heeft doodgebeten. Dat zegt een Duitse expert aan VTM NIEUWS.

“Op basis van de laatste data weten we dat ze in Meerhout geweest is”, zegt Norman Stier. “Uit de signalen kan opgemaakt worden dat Naya in Meerhout was en dat het dus zeer waarschijnlijk is dat zij de schapen heeft doodgebeten”, zegt hij aan VTM NIEUWS. Waar Naya zich op dit moment bevindt, wil de prof niet kwijt om het dier te beschermen.

Het Meldpunt Wolven ontving zaterdagochtend een oproep van een boer uit Meerhout. Drie van zijn schapen waren de nacht ervoor aangevallen. Twee van hen overleefden het niet.

“Voorlopig wijst alles op een echte wolvenaanval: de manier waarop de schapen gedood zijn – met een halsbeet – en de bijna chirurgische precisie waarmee de aanvaller zich tegoed heeft gedaan aan één van de karkassen, maar ook wolvensporen die werden gevonden op de oever van een pas geruimde beek in de buurt”, zei Jan Loos van Landschap vzw. Het is nog wachten op de resultaten van het DNA-onderzoek.