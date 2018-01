Sneakers blijven hot, dat tonen onder meer de cijfers van zoekmachine Lyst aan. Ze zijn zo populair dat er in 2017 online vaker werd naar gezocht dan naar handtassen. Terwijl enkele jaren geleden een peperdure it-bag nog het statussymbool was dat je als vrouw moest hebben, is dat nu opgeschoven richting sneakers. Iets wat ze bij Avenue in Antwerpen ook vaststellen. "Er is veel aandacht voor dure en speciale sneakers", klinkt het.

Sneakers komen van ver. Eerst werden ze enkel gebruikt door sporters, vervolgens sijpelden ze door tot in de muziek- en jongerencultuur en vandaag ben je helemaal mee met je tijd als je zelfs als veertiger of vijftiger een leuk paar onder je outfit draagt. Misschien zijn ze tegenwoordig wel het statussymbool bij uitstek. Dure sneakers zoals die van Gucci, Vetements, Balenciaga en Raf Simons gaan internationaal als zoete broodjes over de toonbank.

Veel daarvan heeft te maken met de populaire ontwerpers van het moment, zoals Demna Gvasalia die aan het hoofd staat van Balenciaga en zijn eigen Vetements, Virgil Abloh en Raf Simons. Die hebben allemaal hun roots in de luxueuze streetwear, iets waar sneakers essentieel onderdeel van uitmaken. Dankzij onder meer Instagram en modebloggers zijn paartjes zoals de Triple S van Balenciaga en de Ozweego van Simons dan ook uitgegroeid tot it-modellen, net zoals je dat vroeger had bij handtassen.

Fenty populairste

In 2017 werd volgens zoekmachine Lyst dan ook online meer gezocht naar sneakers dan naar handtassen. Het populairst was de Puma Fenty Bow, gevolgd door de Balenciaga Speed en de Gucci Ace.Dat is ook iets wat zich weerspiegelt in de verkoopscijfers, bevestigt Elizabeth von der Goltz van de bekende webshop Net-A-Porter. "Een label zoals Balenciaga zit onafgebroken bij de vier populairste merken die we aanbieden en de schoenen zijn daarbij goed voor de grootste omzet. Sommige modellen zijn in een mum van tijd uitverkocht", zegt ze in een interview met The Financial Times.

Meer aandacht voor vrouwen

Ook opvallend is dat het meest gezochte exemplaar een vrouwenmodel is, ontworpen door Rihanna. Terwijl vroeger de sneakerwereld vooral gefocust was op mannen, begint daar duidelijk een kentering in te komen. Dat merken ze ook bij Avenue in Antwerpen, toch wel de referentie voor wie in ons land op zoek is naar exclusievere modellen. "Wij merken inderdaad heel erg dat er veel aandacht is voor dure en speciale sneakers, en dat ze aan een heel breed gamma van mensen verkocht worden. Van piepjonge tieners tot dames die flink in hun vijftiger jaren zijn, elk profiel komt al wel eens de laatste Raf Simons Ozweego kopen", zegt Jules van Avenue.

Mainstream

Volgens Jules komt dat ook omdat sneakers mainstream geworden zijn. Kortom, wie een statement wil maken met sneakers gaat op zoek naar modellen die net iets opvallender, exclusiever of prijziger zijn en die niet iedereen zich dus kan veroorloven of toegang tot heeft. "Sneakers hangen niet meer vast aan een bepaalde subcultuur, maar zitten vervlochten in de huidige popcultuur in de breedste zin van het woord. Ik denk dat meisjes tegenwoordig veel sneller een nieuw paar sneakers gaan kopen dan een handtas, ja. Als ik naar m'n eigen vriendin kijk, die loopt ondertussen met een redelijk aftands model rond, terwijl ze wel de nieuwste adidasjes draagt."