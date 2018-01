Grote zoekactie in het water naar vermiste man in havengebied Born

De Nederlandse politie en brandweer zijn maandagmiddag in het havengebied in Born een grote zoekactie begonnen naar een vermiste man. Hij is vermoedelijk in het water gevallen. Duikers zijn inmiddels te water gegaan. Er is ook nog een politiehelikopter onderweg.

De politie spreekt niet meer van een reddingsoperatie, maar van een bergingsoperatie. Een woordvoerder laat aan de krant De Limburger weten dat men ervan uit gaat dat de man niet meer leeft.

Om het lichaam van de man te kunnen vinden, wordt gebruikt gemaakt van een sonarboot. Daarmee speuren de hulpdiensten de bodem van het Julianakanaal af. Het scheepvaartverkeer ligt voorlopig stil. De hulpdiensten blijven zoeken totdat het donker wordt.

Helm

De vermiste man was aan het werk op een afgemeerd schip op bedrijventerrein Holtum-Noord, aan de Industrieweg. Op de boot is een helm van de man gevonden. Waarschijnlijk is de man van het schip gevallen.