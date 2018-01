Politie zoekt motorrijder die met 201 kilometer per uur geflitst werd, op baan waar hij 70 mocht

De politie van de zone Spoorkin is op zoek naar een motorrijder die vrijdagnamiddag in het West-Vlaamse Lo-Reninge geflitst werd met een snelheid van 201 kilometer per uur. Op die plaats is 70 per uur de toegelaten maximumsnelheid. Korpschef Devid Camerlynck benadrukt dat dergelijk rijgedrag levensgevaarlijk is.

Tijdens een snelheidscontrole op de Reningesteenweg in Lo merkte een inspecteur rond 14.30 uur plots een stipje in de verte op. Een fractie van een seconde later bleek het om een motorfiets te gaan die met een bijzonder hoge snelheid naderde. De snelheidsduivel werd geflitst met een snelheid van 201 kilometer per uur, bijna het drievoudige van de toegelaten snelheid.

De flitscamera maakte een duidelijke foto van de witte Suzuki GSX-R met blauwe neus, maar het kenteken achteraan de motor is niet zichtbaar. Bovendien kon de inspecteur door de erg hoge snelheid niet het volledige kenteken noteren. Om de bestuurder toch te kunnen identificeren, doet de politie een beroep op de sociale media. “Het is hierbij niet de bedoeling om tot een verklikkingssfeer te komen, maar we hopen dat een partner, ouder of vriend de motorfiets en bestuurder herkent”, aldus de korpschef.

De korpschef merkt op dat het wegdek van de Reningesteenweg absoluut niet geschikt is voor dergelijke snelheden. De minste windturbulentie of een dier op de weg had voor de motorrijder zelf fatale gevolgen kunnen hebben. “Dergelijk rijgedrag is niet alleen strafbaar, maar ook uiterst gevaarlijk tot zelfs dodelijk.”

Mensen die de motorfiets herkennen, mogen telefonisch (058/33.22.11) of via mail (onthaal@pzspoorkin.be) contact opnemen met de politiezone Spoorkin.