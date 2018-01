Vergeet handjes geven: zelfs door gewoon te ademen kan je iemand besmetten met de griep

Griep voorkomen? Dan doe je er goed aan om regelmatig je handen te wassen. Al suggereert een nieuwe studie dat al die moeite tevergeefs kan zijn. “Je kunt iemand besmetten door gewoon te ademen”, aldus Amerikaanse onderzoekers aan de Universiteit van Maryland. Viroloog Marc Van Ranst zegt dat het risico inderdaad bestaat, maar dat het heel klein is.

Tijdens het griepseizoen van 2012-2013 bestudeerde een team onderzoekers onder leiding van wetenschapper Donald Milton 142 studenten van de universiteit met griep. Alle zieke studenten mochten plaatsnemen in een ‘slimme’ cabine die in staat was om te berekenen hoeveel besmette druppeltjes vrijkwamen tijdens het praten, niezen, hoesten en ademen. Na een totaal van 218 observaties van elk een half uur, kwamen de vorsers tot een conclusie: alleen al door uit te ademen als je griep hebt, zou je iemand kunnen besmetten.

Of het iemand anders ook effectief ziek maakt, valt niet uit het onderzoek af te leiden omdat Milton en zijn team de overdracht van ziektekiemen niet volledig hebben gevolgd. Volgens de hoofdonderzoeker suggereert de studie, verschenen in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences, wel dat je voor alle veiligheid beter uit de buurt blijft van mensen die er ziek uitzien. Als dat kan, tenminste.

Klein risico

Viroloog Marc Van Ranst legt uit dat hij een tijd geleden hetzelfde onderzocht in zijn lab. “We wilden de exhaled breath (uitgeademde adem, red.) ontleden. De conclusie was dat je in gewone uitgeademde lucht weinig griepdeeltjes terugvindt bij zieke mensen, ook al hebben ze een zware griep. Dat verandert als ze net gehoest hebben. Bij gewoon uitgeademde lucht is de concentratie van de deeltjes veel minder hoog. Ik geloof in de studie, maar de kans is gewoon heel klein.”

Druppeltjes griep

Van Ranst voegt eraan toe dat griep wordt overgedragen op plaatsen waar veel mensen samen zijn. “Dan is hoesten en niezen onvermijdelijk. Als je op die plaatsen komt, is de kans dat je zelf besmet raakt groter. Het griepvirus is een druppelinfectie. Nadat iemand heeft gehoest of geniest, vallen de grote druppels bij wijze van spreken op je schoenen. De kleine en lichtere druppels worden de lucht in geschoten. Daar blijven ze langer hangen om vervolgens naar beneden te dwarrelen. Als je ze dan inademt, kan je pech hebben en ziek worden.