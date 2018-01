Spaanse rechter weigert Europees aanhoudingsbevel tegen Puigdemont uit te vaardigen

De Spaanse rechter gaat dan toch niet in op de vraag om het Europese aanhoudingsbevel tegen Carles Puigdemont opnieuw te activeren. Die vraag was gekomen in het raam van Puigdemonts bezoek aan Denemarken.

Puigdemont is maandagmorgen vanuit ons land naar Denemarken vertrokken, waar hij een debat wil bijwonen. Spanje had aangekondigd om ook in Denemarken op de arrestatie van Puigdemont te vragen.

De vraag voor de aanhouding was gekomen van het Spaanse parket. Als een Spaanse rechter een Europees aanhoudingsbevel uitvaardigt, kan de Deense politie Puigdemont binnen de 24 uren na aankomst om het grondgebied Puigdemont aanhouden.

De rechter oordeelt dat de verplaatsing van Puigdemont, van Brussel naar Kopenhagen, net als doel had de "arrestatie in het buitenland" uit te lokken. Dat zou kaderen in een strategie om argumenten te verzamelen, opdat hij in absentia kan worden ingezworen als Catalaanse minister-president.

Alleen handbagage

Spaanse media hadden gemeld dat Puigdemont alleen handbagage bij zich had toen hij voor Denemarken incheckte. Dat kon erop wijzen dat hij een snel vertrek uit Denemarken plande. Misschien zelfs voordat het aanhoudingsbevel daadwerkelijk werd geactiveerd. Puigdemont zou sowieso woensdag al terugkeren naar ons land.

Puigdemont is al sinds oktober in ons land. Eerst gold ook hier een aanhoudingsbevel tegen Puigdemont maar dat werd ingetrokken toen bleek dat als België Puigdemont zou uitleveren, hij dan alleen berecht kan worden voor feiten die in ons land ook strafbaar zijn. Dan zou het alleen maar kunnen gaan om “weerspannigheid”. Dat vond het Spaanse hooggerechtshof te min en liet daarom het aanhoudingsbevel vallen.