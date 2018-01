Bednet stelt mobiele computerset voor in Zonhoven

Zonhoven - Jongeren uit het secundair onderwijs die internetonderwijs via Bednet volgen, zullen in de toekomst dankzij een nieuw computersysteem mee van klaslokaal kunnen veranderen. De nieuwe mobiele computerset van Bednet is namelijk niet meer aan een vaste klaslocatie verbonden. De 17-jarige mucopatiënt Jonas Valkeneers van het Sint-Jan Berchmansinstituut in Zonhoven demonstreerde het nieuwe Bednet-systeem maandag in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Foto: Belga

Bednet zorgt ervoor dat langdurig en chronisch zieke kinderen en tienermoeders, die tijdelijk niet naar school kunnen, onderwijs op afstand krijgen aangeboden. Jaar na jaar kunnen meer kinderen en jongeren op die manier onderwijs blijven volgen. Afgelopen vrijdag nog besliste de Vlaamse regering de subsidies voor Bednet op te trekken (naar 2,3 miljoen euro). Dit jaar mikt Bednet op 1.000 leerlingen, in 2017 ging het nog om 700 leerlingen.

Bednet pakt nu uit met een nieuwigheid, een computerset die is aangepast aan het secundair onderwijs. Het nieuwe systeem is niet meer gebonden aan een vaste klaslocatie, maar kan naar het volgende klaslokaal meegenomen worden. Op die manier kan bijvoorbeeld mucopatiënt Jonas Valkeneers (17) zijn klasgenoten volgen naar alle vaklokalen. Jonas kan zo alle lessen blijven volgen en permanent met zijn klasgenoten in contact blijven.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen wil Bednet en haar nieuwe mobiele set promoten. Hij wil Bednet ook bekender maken in de Vlaamse gezondheids- en welzijnssector. Artsen, zorgverleners en welzijnswerkers zijn volgens hem nog onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden van Bednet, waardoor ze ouders niet genoeg stimuleren om Bednet voor hun ziek kind aan te vragen.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) Foto: BELGA

Minister Vandeurzen: “Het is belangrijk dat ook zorgverleners en welzijnswerkers helemaal mee zijn met de werking van Bednet om op die manier jongeren te stimuleren naar interactief onderwijs vanop afstand”.

Limburg loopt achter

De CD&V-minister merkt ook op dat Limburg tegenover de andere provincies achterloopt in het gebruik van Bednet. “Het is gratis voor de ouders, maar je moet natuurlijk ook weten dat het bestaat. Daarnaast creëert dit project nieuwe mogelijkheden voor de jeugdhulp. Het kan interessant zijn om een jongere die niet naar de klas mag of kan gaan, toch onderwijs te laten volgen”, besluit Vandeurzen.