Witte Huis past voicemail aan na ‘shutdown’, en daarin krijgen de Democraten de schuld

De Amerikaanse overheid zit sinds zaterdag in ‘shutdown’. De schuld daarvoor ligt volgens Amerikaans president Donald Trump bij de Democraten. En dat laat hij niet alleen op Twitter merken, maar ook op de voicemail van het Witte Huis.

De Senaat van de Verenigde Staten raakte het vorige week niet eens over de begroting. Die werd dus niet goedgekeurd, met als gevolg dat de overheid in ‘shutdown’ ging. Federale overheidsinstellingen sluiten daarop (tijdelijk) de deuren, aangezien onder andere personeel tijdelijk niet meer kan betaald worden.

De shutdown kwam er nadat de meerderheid van 60 senatoren voor een nieuwe begroting niet gehaald werd toen slechts 50 senatoren pro stemden. Republikeins senator en fractieleider Mitch McConnell zei na afloop van de stemming dat de shutdown te wijten is aan “een cynische beslissing” van de Democraten, hoewel er ook Republikeinen waren die tegen de nieuwe begroting hadden gestemd.

Foto: AP

Ook volgens Trump is de shutdown de schuld van de Democraten. Dat blijkt ook uit de voicemail van het Witte Huis. Wie daarnaar belt, krijgt de boodschap: “We kunnen spijtig genoeg uw telefoontje niet beantwoorden omdat de Democraten van het Congres de overheidsfinanciering – waaronder financiering voor onze troepen en andere prioriteiten van nationale veiligheid – gegijzeld houden voor een debat over immigratie dat hiermee niets te maken heeft. Door dit obstakel is de overheid in shutdown. We kijken ernaar uit om uw telefoontjes te beantwoorden wanneer de overheid opnieuw open is”.

Meerdere journalisten hebben het nummer intussen gebeld en bevestigen dat de voicemail wel degelijk echt is. Nadat het bericht over de voicemail op sociale media rondging, probeerden ook heel wat mensen zelf ook naar het Witte Huis te bellen.

saw this going around and wanted to check for myself: here’s the message you hear today when you ring the White House comment line during the shutdown pic.twitter.com/sCquYj0XnX — David Mack (@davidmackau) January 20, 2018

De regering van Trump zit zonder geld. En daarom moet die geld gaan lenen. Om dat te kunnen doen, moet het maximumbedrag dat de Amerikaanse regering mag lenen, verhoogd worden. Dat kan niet zomaar. Daarover moet eerst gestemd worden. Het Huis van Afgevaardigden keurden een wetsontwerp daarover al goed, de Senaat deed dat niet. In de Senaat hebben de Republikeinen, de partij van Trump, maar een nipte meerderheid met 51 zetels, maar er waren minstens 60 stemmen nodig om het ontwerp erdoor te krijgen. Die 60 stemmen werden niet gehaald. Democraten stemden tegen en ook een aantal Republikeinen wilden niet voor het wetsontwerp over de herfinanciering stemmen.

De Democraten willen iets in de plaats voor hun steun aan de nieuwe begroting. Zo pleiten de Democraten er voor dat er beschermingsmaatregelen komen door de ‘Dreamers’, honderdduizenden jonge migranten zonder verblijfspapieren voor de VS die mogelijk gedeporteerd zullen worden. Daar worden nu onderhandelingen over gevoerd.

De Amerikaanse overheid heeft een schuldenplafond dat niet mag overschreden worden, en de overheid zit nu dus aan dat plafond. Omdat de deadline voor de goedkeuring van een tijdelijke nieuwe begroting afgelopen weekend verstreek, is de overheid in shutdown. Want geld uitgeven kan voorlopig niet zonder dat schuldenplafond te overschrijden.

Federale overheidsinstellingen zijn dus dicht gegaan. In de praktijk houdt dat in dat musea tijdelijk dicht gaan. Ook nationale parken sluiten. Ambtenaren kunnen dan niet werken of moeten werken zonder dat duidelijk is wanneer ze daarvoor betaald zullen worden. Niet dringende rechtszaken worden uitgesteld. Amerikanen die een paspoort nodig hebben, kunnen er geen krijgen. Ook voor buitenlanders kan het gevolgen hebben. Wie een visum wil aanvragen, zal rekening moeten houden met vertraging. En ook bij ons heeft dit mogelijk gevolgen. Zo kunnen Amerikaanse militaire kerkhoven in ons land tijdelijk dicht gaan bij een shutdown.

Enkel noodzakelijke onderdelen, zoals de politie en het leger, blijven functioneren.