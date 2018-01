In deze supermarkt hoef je niet meer langs de kassa te gaan

Tientallen camera’s volgen je route in de kassierloze Amazon Go. Foto: AP

Betalen aan de kassa? In Amazon’s nieuwste supermarkt hoeft dat niet langer. Je wandelt er gewoon buiten.

Producten bijeen grabbelen in een supermarkt, en er ongegeneerd mee naar buiten lopen. In een klassieke winkel valt zoiets onder de noemer winkeldiefstal. Maar in één supermarkt in het Amerikaanse Seattle is dat anders.

Vandaag opent internetgigant Amazon er namelijk zijn Amazon Go. ‘Just walk out shopping’, zo klink het op de posters naast de ingang. Want in die winkel zijn er geen kassa’s, kassiers of kassiersters. In de plaats houdt een kunstmatig intelligentie-systeem (AI) in de gaten wat je meeneemt.

Tientallen camera’s

Enkele Amerikaanse media mochten de winkel al op voorhand uittesten. Als je de Amazon Go wil binnen gaan, moet je een poortje openen met een QR-code die een speciale smartphone-app genereert. Camera’s koppelen je verschijning dan aan je Amazon-account.

Vanaf dan word je door de hele winkel gevolgd door de vele tientallen camera’s en infraroodcamera’s in de winkel. Zijn doen daarbij niet aan gezichtsherkenning, volgens de techsite TechCrunch omdat zoiets te veel privacy-weestand zou kunnen opleveren. Maar dat hoeft ook niet, want er zijn dusdanig veel camera’s, dat het AI-systeem je wandeltocht door de winkel volledig kan volgen. Je kan niet buiten beeld wandelen.

Je producten neem je vervolgens gewoon uit het rek. De camera’s registreren elk item dat je oppakt. Grijp je een blikje cola, dan wordt dat onmiddellijk op je Amazon-account gefactureerd. Zet je dat blikje weer terug, dan wordt die uitgave alweer geschrapt. De rekken zijn uitgerust met gewichtsensoren, dus het is onmogelijk op stiekem 2 items tegelijk in je tas te stoppen.

Ben je klaar met winkelen, dan wandel je gewoon naar buiten. Geen nood om langs een kassa te passeren.

Vijf jaar in de maak

Amazon zou vijf jaar gewerkt hebben aan de kassierloze winkel. Eind 2016 werd het concept eerst aan de wereld voorgesteld, nadien volgde een langdurige testperiode met Amazon-personeel. De nauwkeurigheid van het systeem is volgens het bedrijf bijzonder hoog, zelfs wanneer er grote groepen mensen in de winkel zijn.

Amazon is niet de enige speler die eraan werkt. Vorig jaar lanceerde de Zweedse start-up Wheelys in Sjanghai een superette zonder personeel, die 24/7 open is. En Standard Cognition, een start-up uit Silicon Valley, ontwikkelt ook software voor geautomatiseerde supermarkten.

De eerste Amazon Go, nog steeds een uniek proefproject, gaat vandaag open voor het grote publiek. Iedereen kan dan gaan winkelen zonder met een mens te moeten spreken. Behalve als je alcohol wilt kopen, want dan moet je nog steeds je ID gaan tonen aan een personeelslid. Het blijft uiteindelijk Amerika.