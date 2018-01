Natuurvereniging Orchis wandelt in Munsterbilzen

Munsterbilzen

Bilzen - Zondag 21 januari organiseerde Natuurvereniging Orchis een Natuur- en Erfgoedwandeling in Munsterbilzen.

De eerste wandeling van Orchis in het nieuwe jaar vond plaats in Munsterbilzen. Na een korte inleiding over de rijke geschiedenis van “Minster” vertrokken onder begeleiding van Jef Vissers, onze gids, een 22-tal geïnteresseerde wandelaars op het Waaierplein in Munsterbilzen. We wandelden doorheen het Munsterbos dat behoorde tot de Abdij van Munsterbilzen, waar het naar vernoemd is. In het bos zijn er ook twee kapelletjes, beide gebouwd vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog. De Sint-Amorkapel en de Kapel van het Geheim Leger. De kapel van Sint-Amor is toegewijd aan de Heilige Amor, een heilige uit de achtste eeuw, een Franse pelgrim die zich op latere leeftijd als kluizenaar vestigde in Munsterbilzen. Via het domein Groenendaal, met zijn prachtige vijvers, gingen we vervolgens terug richting centrum. Na een flinke wandeling van 8 km kwamen we aan het prachtig gerestaureerde 18de-eeuws gebouw waar het secretariaat van onze Natuurvereniging gevestigd is. Daar werden alle wandelaars nog getrakteerd op glühwein en vers gebakken wafels.

Onze volgende wandeling gaat door op zondag 25 februari in Zutendaal (Hesselberg). We vertrekken op het Vijverplein in Zutendaal om 14 uur.