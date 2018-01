Raman is geliefd bij Düsseldorf, zijn huur wordt verlengd tot eind volgend seizoen

Benito Raman werd dit seizoen door Standard uitgeleend aan de Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf. Fortuna is tevreden over Raman en de Duitsers kwamen met Standard overeen om zijn huur te verlengen tot juni 2019. Ook heeft de koploper in de Duitse tweede klasse een koopoptie bedongen op Raman.

“Ik ben heel blij en verheug me erop volgend seizoen nog voor Fortuna te spelen”, verklaarde Raman op de clubwebsite. “Het was voor mij de juiste stap naar hier te komen. Vanaf het eerste moment voelde ik me heel comfortabel. Het team nam me ook goed op en ik voelde vertrouwen van de technische staf. Ik zal hard blijven werken en het team proberen helpen haar doelen te bereiken.”

Benito Raman kende een sterke heenronde in Düsseldorf. De Gentenaar kwam tot 14 officiële optredens (en vijf goals). Düsseldorf staat na achttien speeldagen aan de leiding in de Tweede Bundesliga, met 34 punten.

In België was Raman eerder actief voor AA Gent, dat hem verhuurde aan Beerschot (2013), KV Kortrijk (2013-2014) en STVV (2016). In de zomer van 2016 trok hij naar Standard.