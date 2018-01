Brief uit Eerste Wereldoorlog van Einstein moet 18.000 euro kosten

Een brief die het Duits-Zwitsers-Amerikaanse genie Albert Einstein (1879-1955) tijdens de Eerste Wereldoorlog schreef, komt onder de veilinghamer. Tot donderdag kan bij de online-veiling op het schrijven worden geboden. De brief kan geraadpleegd worden op de site van venduhuis Nate D. Sanders.

In de Duitstalige brief uit april 1917 verdedigt de fysicus de man die een aanslag had gepleegd op de toenmalige Oostenrijkse premier. Geadresseerde is een vriend van Einstein, de Zwitsers-Italiaanse ingenieur Michele Besso.

Voor minder dan 18.000 euro mag de drie bladzijden lange brief niet van eigenaar wisselen.

Einstein breekt in het schrijven een lans voor zijn studiemakker Friedrich Adler, die in 1916 de Oostenrijkse premier Karl von Stürgkh had neergeschoten. Voor die daad werd Adler tot de doodstraf veroordeeld, maar kreeg hij later amnestie.

In juni brachten acht brieven van de in het Duitse Ulm uit joodse ouders geboren Einstein bij een veiling 190.000 euro op.