Club Brugge krijgt ook tegenkanting van toekomstige mede-eigenaar Anderlecht voor nieuw stadion

Club Brugge krijgt nog wat meer tegenkanting voor de bouw van zijn nieuw stadion. De West-Vlaamse metaalmagnaat Joris Ide, vennoot van Marc Coucke en vanaf 1 maart dus mede-eigenaar van Anderlecht, tekent ook verzet aan bij de Raad van State tegen de bouw van het nieuwe stadion van blauw-zwart. Dat meldt de krant De Tijd. Ook Paul Gheysens, topman bij Ghelamco, tekende al beroep aan.

Joris Ide is eigenaar van zo’n 50 hectare gronden waar het stadion van Club moet komen. Paul Gheysens, de topman bij Ghelamco die eerder al verzet aantekende, heeft een hoeve van zo’n 4,6 hectare gronden aan de Blankenbergsesteenweg. Aan De Tijd laat Joris Ide verstaan dat hij niets heeft tegen een nieuw stadion van Club Brugge, maar dat hij zich niet zomaar zal laten onteigenen. Het ex-bedrijf van Ide, waar hij zelf wel geen eigenaar meer van is, sponsort nog steeds Club Brugge.

Het nieuws is verrassend, want zondag nog deed Marc Coucke, samen met Ide dus de nieuwe eigenaar van Anderlecht, een oproep om de malaise in de Belgische stadiondossiers te stoppen. “Als we nu eens allemaal elkaars nieuwe stadions gunnen en steunen!! Dan gaat het Belgisch voetbal er in totaal op vooruit. Stop aan de jaloezie en onderkruiperij!”, tweette Coucke zondag. Op het nieuws van maandag reageerde de ondernemer met een nieuw bericht op Twitter, waarin hij nogmaals opriep de rangen te sluiten:

Stadion-nieuws vd dag bewijst alleen dat iedereen onafhankelijk is, en dat mijn oproep v gisteren des te meer nodig is.

Ik ben fier op VersluysArena, blij dat Ghelamco-arena Gent er is, hoop dat Club snel nieuw stadion heeft en dat er nog veel clubs mogen volgen. Samen vooruit! — Marc Coucke (@CouckeMarc) January 22, 2018

Het bericht van zondag:

Als we nu eens allemaal elkaars nieuwe stadions gunnen en steunen!! Dan gaat het Belgisch voetbal er in totaal op vooruit. Stop aan de jaloezie en onderkruiperij! https://t.co/9rS62IGYfG — Marc Coucke (@CouckeMarc) January 21, 2018