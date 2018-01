Geen Kevin Pauwels in WK-selectie: deze Belgen moeten de strijd aangaan met Mathieu van der Poel op het WK

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft de knoop doorgehakt. Hij maakte maandag zijn WK-selectie bekend, met daarbij verrassend genoeg geen plaats voor Kevin Pauwels. Wie er wel bij is, is Toon Aerts, Tim Merlier, Daan Soete en Quinten Hermans. Voor het eerst werd de premie bij de elite-vrouwen ook gelijkgesteld aan die van de mannen: als er een Belg wereldkampioen wordt, krijgt hij of zij elk 20.000 euro.

Voor het eerst kunnen de Belgische mannen en vrouwen evenveel geld verdienen op een WK veldrijden. “Dat is een beweging die reeds jaren geleden werd ingezet en nu hebben we besloten om de laatste stap te zetten en de premies gelijk te trekken”, aldus voorzitter Tom Van Damme.

“Uiteraard was Kevin teleurgesteld”

De opvallendste afwezige in het zevenkoppige ensemble is Kevin Pauwels, die er voor de eerste keer niet bij is na liefst elf WK’s op rij en vijf bronzen medailles, waaronder twee in de voorbije twee jaar. Bondscoach Sven Vanthourenhout begrijpt dat deze niet-selectie hier en daar wenkbrauwen doet fronsen. “Kevin is er dan ook voor de eerste keer sinds hij prof is niet bij. Dat is een gevolg van zijn sportieve prestaties dit seizoen. Hij is zelf ook realistisch genoeg om dat in te zien. Dit seizoen is hij door de jongere generatie ingehaald en later ook voorbijgereden”, vertelde Vanthourenhout.

De resultaten van Pauwels gingen dit seizoen in dalende lijn. Op de Wereldbeker in Nommay kwam hij zondag niet verder dan een tiende plaats en ook op het BK kwam hij er niet aan te pas. “Ik heb hem opgebeld om het te melden, uiteraard was hij teleurgesteld. Er niet bij zijn op de belangrijkste wedstrijd van het seizoen is niet makkelijk, al is hij wel onze eerste reserve. Bovendien was hij in het verleden steeds sterk op een WK. Deze niet-selectie betekent niet dat we hem nooit meer zullen oproepen. Hij heeft een fantastische carrière en ik hoop dat hij snel de oude mag worden.”

Kevin Pauwels: “Misschien wel de grootste ontgoocheling uit mijn carrière”

“Ja, dit is een grote ontgoocheling. Misschien wel de grootste uit mijn carrière”, aldus Kevin Pauwels. “Ik ben er niet goed van. Ik denk wel dat ik hier een paar dagen ‘ambetant’ van zal zijn. Al hield ik er sinds gisterenavond rekening mee, nadat ik een artikel over de selectie had gelezen op Veldritkrant.be.”

“Sven Vanthourenhout vertelde me dat hij wel moeite voor me zou gedaan hebben voor de selectie, mocht ik gisteren in Nommay goed gereden hebben. Misschien was ik er de hele tijd iets te gerust in. Ik heb wel eens gedacht dat ik misschien niet zeker was van een WK-selectie, maar eigenlijk ben ik er weinig mee bezig geweest. Of ik nu kwaad ben? Misschien wel dat Quinten Hermans erbij is. Ik heb niets tegen die jongen. En hij is natuurlijk eerstejaarsprof. Maar de laatste tijd ben ik wel meestal voor hem geëindigd.”

Foto: Photo News

“Ik had gehoopt dat er rekening zou gehouden worden met mijn palmares. Ik stond de voorbije zeven WK’s vijfmaal op het podium. De twee keer dat ik niet op het podium stond, werd ik vierde of had ik pech. Vorig jaar behaalde ik nog brons. Ik heb nog geen enkel WK gemist, sinds 2001. Het parcours van Valkenburg ligt me ook heel goed. Dat heb ik de voorbije jaren getoond. En ik zou geen probleem gehad hebben om iets te doen voor de Belgische ploeg, moest dat gekund hebben.”

Dat zijn seizoen tot dusver niet goed is geweest, dat geeft ook Kevin zelf toe. “Neen, het is niet goed. Mijn rug is minder sterk, dat moet ik volgende zomer proberen te verbeteren. Verder snap ik zelf niet waarom het zo slecht gaat. Dat had ik voor het seizoen nooit gedacht. En ook niet dat ik niet geselecteerd zou worden voor dit WK.”

“Met vijf podiums op zeven WK’s en twee podiumplaatsen in de voorbije wereldbekers van Valkenburg had Kevin zeker zijn plaats verdiend op dit WK”, aldus Marlux-Bingoal manager Jurgen Mettepenningen. “Ook Thomas verdiende een selectie. Dankzij zijn eigen resultaten, maar ook als ploegmaat van favoriet Eli Iserbyt.”

Foto: Photo News

“Kaart van de jeugd”

Met Quinten Hermans, Tim Merlier en Daan Soete trok de bondscoach de kaart van de jeugd om de routiniers van de vorige generatie te vervangen. “We zetten in op de jongeren, we zullen hen de komende jaren nog vaak nodig hebben. Hermans en Soete komen uit dezelfde generatie en hebben hun selectie te danken aan hun prestaties van deze winter. Ze hebben laten zien wat ze kunnen. Hermans is misschien nog ietwat wisselvalliger, maar kan zeker veel betekenen in Valkenburg. Tim Merlier kan dan weer een rol spelen voor Wout.”

Vanthourenhout wil op zijn eerste WK een stevig geheel smeden om te kunnen opboksen tegen het fenomeen Mathieu van der Poel. Met een hecht Belgisch team naar het WK, het is in het verleden wel eens anders geweest. De bondscoach last ook nog een tweedaagse stage in om de koppen in dezelfde richting te krijgen. “Op die stage zullen we kijken waar er mogelijkheden liggen, welke onze sterktes zijn en welke tactiek we eventueel kunnen toepassen. Een goede voorbereiding is noodzakelijk, want Mathieu van der Poel steekt er torenhoog bovenuit. We zijn zeer realistisch, we hebben met een fenomeen te doen in Valkenburg. Met Van Aert, Aerts, Sweeck en Vanthourenhout zie ik vier van onze renners die kunnen meedoen voor de medailles, al zal ik al blij zijn als we in het ganse weekend één wereldtitel kunnen pakken.”

Zo overtuigde de jeugd:

Daan Soete verbaasde aan het begin van het jaar vriend en vijand door plots derde te worden in de Wereldbeker-manche van Waterloo. De Lion van Telenet-Fidea liet de Superprestige deze winter links liggen en dat leverde hem in het Luxemburgse Contern, dat op dezelfde dag als de Superprestige-cross in Ruddervoorde werd gereden, de zege op. Toen won hij met bijna een minuut voorsprong op Corné Van Kessel. Twee weken later won hij ook de veldrit in Unicov. Is sinds midden december niet meer weg te denken uit de top tien, met als uitschieter uiteraard de bronzen medaille op het BK.

Foto: BELGA

Een plek in de Belgische WK-ploeg is een bekroning voor Quinten Hermans’ sterke debuut bij de grote jongens. De neoprof van Telenet-Fidea was in zijn eerste Wereldbeker meteen goed voor een derde plek in Iowa. Nadien bracht de Limburger die goede vorm ook mee terug naar Europa, wat resulteerde in de meest constante uitslagen van de vier kanshebbers voor een plek op het wereldkampioenschap. Hij pakte dit jaar ook al zijn eerste profzege in Meilen.

Foto: BELGA

Tim Merlier stak in de drukke decembermaand meermaals zijn neus aan het venster. Was de voorbije twee jaar ook telkens geselecteerd voor het WK en titelverdediger Wout van Aert zal niets liever hebben dan met een teamgenoot aan zijn zijde op zoek te gaan naar een derde regenboogtrui op rij.

Foto: Photo News

Van der Poel topfavoriet

Wout van Aert werd de voorbije twee jaar telkens wereldkampioen, maar moest dit seizoen meer dan ooit de dominantie van Mathieu van der Poel ondergaan. De Nederlander start op 4 februari voor eigen publiek op de Cauberg dan ook meer dan ooit als topfavoriet. Van der Poel werd in 2015 in Tsjechië al eens wereldkampioen, Van Aert werd toen op zijn waarde geklopt en moest vrede nemen met zilver.

Alle selecties:

Heren Junioren: Jarno Bellens – Ryan Cortjens – Gerben Kuypers – Witse Meeussen – Niels Vandeputte. Reserve: Anton Ferdinande.

Dames U23: Axelle Bellaert – Marthe Truyen – Laura Verdonschot – Suzanne Verhoeven. Geen reserves.

Heren U23: Thijs Aerts – Eli Iserbyt – Timo Kielich – Yannick Peeters – Jelle Schuermans – Toon Vandenbosch. Reserves te kiezen uit (in alfabetische volgorde): Stijn Caluwe – Thomas Joseph

Dames Elite: Sanne Cant – Loes Sels – Kim Van de Steene – Ellen Van Loy – Karen Verhestraeten – Jolien Verschueren. Reserve: Joyce Vanderbeken

Heren Elite: Toon Aerts – Quinten Hermans – Tim Merlier – Daan Soete – Laurens Sweeck – Wout van Aert – Michael Vanthourenhout. Reserves te kiezen uit (in alfabetische volgorde): Jens Adams – Kevin Pauwels