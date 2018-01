Seks & Relaties De leukst gevonden slogans tijdens de Women's March

Een jaar nadat tijdens de eerste Women's March wereldwijd honderdduizenden vrouwen op straat waren gekomen om hun rechten op te eisen en te protesteren tegen de verkiezing van Donald Trump, is dat nog eens met succes overgedaan. In onder meer New York, Los Angeles, Washington, Syndey, Toronto, Athene, Madrid en Londen lieten vrouwen, kinderen én mannen hun stem horen en dat met de meest spitsvondige en grappige borden en pamfletten om onder meer seksisme aan te klagen.