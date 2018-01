Bergbeklimmers gered door helikopter nadat ze veertien uur moesten doorbrengen in hachelijke situatie

Het waren erg lange uren voor twee bergbeklimmers op Bidean Nam Bain in Glencoe, een dorpje in de Schotse Highlands. De mannen kwamen vast te zitten op de berg nadat ze in de problemen geraakten door een zware sneeuwstorm. In totaal moesten ze veertien uur overleven tot een reddingshelikopter hen in veiligheid kon brengen.

Het incident gebeurde op vrijdagavond 19 januari. De klimmers hadden de hulpdiensten gemeld dat ze gestrand waren op de berg door een sneeuwstorm. In amper drie uur tijd viel er vijftien centimeter sneeuw, waardoor ze geen kant meer op konden.

Een reddingsactie op poten zetten bleek echter veel moeilijker dan gedacht. De sneeuwstorm gooide roet in het eten, waardoor de twee slachtoffers noodgedwongen moesten overnachten op de berg. Een zeer lastige situatie, aangezien de mannen zich op een hoogte van ongeveer 914 meter bevonden zonder enige beschutting. De temperaturen zakten die nacht tot vier graden onder nul.

Zaterdagochtend, ongeveer veertien uur na hun melding, kwam er dan toch schot in de zaak. “Een helikopter kon de slachtoffers rond 8.30 uur lokaliseren”, klonk het in een persmededeling van de Maritime and Coastguard Agency. “Ze werden in een riskante positie aangetroffen, net naast een steile helling.” Gelukkig werden ze op tijd meegenomen door het reddingsteam.

“De helikopter bracht hen vervolgens naar Torlundy, Fort William waar ze verzorging kregen van de lokale hulpdiensten.” Ze hielden enkel lichte onderkoelingsverschijnselen over aan hun zware tocht.

Met behulp van de beelden wil de Maritime and Coastguard Agency mensen waarschuwen om zichzelf niet in “onnodig gevaar” te brengen wanneer ze naar de bergen zouden trekken. “Wees voorbereid, de bergen in het Verenigd Koninkrijk mogen niet onderschat worden. Ze kunnen zelfs voor de meest ervaren klimmers onverbiddelijk zijn”, luidt het. “Zware weersomstandigheden kunnen de omgeving in enkele minuten helemaal veranderen en verplaatsingen vrijwel onmogelijk maken.”