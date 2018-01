AUSTRALIAN OPEN. Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld door toptalent

De Australian Open zit er verrassend genoeg al op voor Novak Djokovic (ATP 14). De Serviër werd in de achtste finales in drie sets uitgeschakeld door het Zuid-Koreaanse toptalent Hyeon Chung (ATP 58): 6-7 (4-7), 5-7 en 6-7 (3-7). Chung (21) won eerder dit jaar het prestigieuze ATP Next Gen-toernooi. Roger Federer kon zich eerder op maandag makkelijk plaatsen voor de kwartfinales, bij de vrouwen blijft Simona Halep, ’s werelds nummer één, op titelkoers.

Bekijk hier alle uitslagen!

Novak Djokovic vierde op de Australian Open zijn rentree na zes maanden blessureleed. Sinds Wimbledon stond hij niet meer op de baan met een hardnekkige elleboogblessure, maar begon aanvankelijk goed aan het grandslamtoernooi. In de eerste drie rondes op de hoofdtabel verloor hij maar één set, tegen de Fransman Gael Monfils in de tweede ronde.

Tegen de Zuid-Koreaan Hyeon Chung liep het echter meteen fout: Djokovic gaf tot tweemaal toe zijn opslag prijs en Chung stoomde al snel door tot 0-4. De Serviër beet zich echter vast en kwam helemaal terug tot een tie break, maar daarin toonde Chung zich de sterkste: 4-7 na 1 uur en 10 minuten spelen.

Set twee begon bijna even rampzalig voor Djoker, Chung brak weer meteen door zijn opslag. Dat spelletje voorsprong gaf Chung bij 2-4 wel weer prijs, maar Djokovic brak uiteindelijk bij het sleutelpunt op 5-6. Werk aan de winkel in set 3, die mogelijk de beslissing zou brengen. De Serviër serveerde de Zuid-Koreaan een koekje van eigen deeg en brak meteen door diens opslag, maar in die derde set regende het breaks.

Bij een 3-4 stand en opslag voor Djokovic leek Chung aan het langste eind te trekken en de basis te leggen voor matchwinst, maar de voormalige nummer één toonde zijn mentale weerbaarheid en werkte twee breaks weg tot 4-4. Bij 5-5 leek Djokovic door de opslag van Chung te breken, maar ondanks een dubbele fout zette de Zuid-Koreaan de scheve situatie nog recht: 5-6 en nog één spelletje verwijderd van een stuntzege. Dat lukte niet meteen, dus moest een tie break de beslissing brengen. Daar trok Chung aan het langste eind na een thriller met 3-7.

Uitslag:

6-7 (4-7), 5-7, 6-7 (3-7)

Foto: AP

In de derde ronde schakelde Chung ook al het Duitse vierde reekshoofd Alexander Zverev (ATP 4) uit. Bij de laatste acht ontmoet Chung toernooirevelatie Tennys Sandgren, 97e op de ATP-ranking. De Amerikaan won eerder op de dag van de als vijfde geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5): 6-2, 4-6, 7-6 (7/4), 6-7 (7/9) en 6-3.

Federer makkelijk door

Titelverdediger Roger Federer (ATP 2) rekende na twee uur en in drie sets (6-4, 7-6 (7/3) en 6-2) af met de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 80), in februari het speerpunt van de Hongaarse selectie in de Davis Cup-ontmoeting met België in Luik. Fucsovics, die geregeld samen traint met Federer, maakte het de Zwitser in de eerste twee sets vrij lastig, maar kon hem toch geen set ontfutselen. Federer blijft zo zonder setverlies onderweg. De vijfvoudig winnaar in Melbourne jaagt op zijn twintigste grandslamtitel. Voor de veertiende keer bereikt hij er de kwartfinales.

“Ik ging het veld op om me te amuseren”, legde de verslagen Fucsovics uit. “Ik had niets te verliezen. Federer is momenteel de beste tennisser ter wereld. Hij was heel geconcentreerd en wilde me absoluut in drie sets kloppen. Hij sloeg erg goed op, speelde snel en is technisch enorm sterk. Over mijn eigen parcours ben ik heel tevreden. Het is de eerste keer dat ik de vierde ronde bereik op een Grand Slam, dat geeft vertrouwen.”

De Hongaar keert nu voor enkele dagen terug naar Boedapest, om vervolgens het vliegtuig te nemen naar Luik. Daar verwacht hij David Goffin (ATP 7) tegen te komen, die er al in de tweede ronde uitging in Melbourne. “Ik denk dat hij erbij zal zijn”, stak Fucsovics van wal. “Ik was er na zijn nederlaag ook van overtuigd dat dit geen goed nieuws was voor ons. Hij zal gemotiveerd zijn, uit op revanche en zijn land de zege willen bezorgen. Maar goed, ik heb er ook zin in. Ik wil de beste spelers ter wereld kloppen.”

Ook Berdych geeft geen set prijs

Federer’s tegenstander bij de laatste acht is de Tsjech Tomas Berdych (ATP 20). Berdych moest eveneens geen set prijsgeven in zijn vierde ronde tegen de Italiaan Fabio Fognini (ATP 25). Het werd 6-1, 6-4 en 6-4. De 30-jarige Berdych en de 36-jarige Federer speelden in hun carrière al 25 keer tegen elkaar, Federer won 19 keer.

Foto: Photo News

Dominic Thiem (ATP 5) werd uitgeschakeld door de Amerikaan Tennys Sandgren, pas 97e op de ATP-ranking, in vijf sets: 6-2, 4-6, 7-6 (7/4), 6-7 (7/9) en 6-3. De 26-jarige Sandgren had tot vorige week nog nooit een wedstrijd op een grandslamtoernooi gewonnen, hij staat voor het eerst op de hoofdtabel van de Australian Open. Sandgren is pas de tweede man in de laatste twintig jaar die zich bij zijn debuut in Melbourne bij de laatste acht schaart.

Op weg naar de kwartfinales schakelde de Amerikaan verder ook de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 8) uit. Daarin neemt hij het op tegen de Zuid-Koreaan Chung Hyeon (ATP 58).

Kerber en Keys treffen elkaar in kwartfinales

Bij de vrouwen heeft Angelique Kerber (WTA 16) zich geplaatst voor de kwartfinales. De Duitse treft daarin de Amerikaanse Madison Keys (WTA 20), die er ook in slaagde door te stoten.

Foto: AFP

De 30-jarige Kerber had in haar achtste finale drie sets (4-6, 7-5 en 6-2) nodig om de verrassende Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 88), die in de tweede ronde nog te sterk was voor de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 2), huiswaarts te sturen. De Duitse, die getraind wordt door Limburger Wim Fissette, ontmoet bij de laatste acht Madison Keys.

Foto: Photo News

De finaliste van de US Open van vorig jaar had voldoende aan twee sets (6-3 en 6-2) om het achtste reekshoofd, de Française Caroline Garcia (WTA 8) kopje onder te duwen.

Ook nummer één Halep blijft op titelkoers

Nummer één van de wereld, de Roemeense Simona Halep, ten slotte vloerde in eveneens twee sets (6-3 en 6-2) de Japanse Naomi Osaka (WTA 72). Halep treft in de kwartfinales Karolina Pliskova (WTA 6). Zij won in een Tsjechisch duel van Barbora Strycova (WTA 24) in drie sets: 6-7 (5/7), 6-3 en 6-2. De tweelingzus van Kristyna Pliskova evenaart zo haar beste prestatie in Melbourne, waar ze vorig jaar in de kwartfinales strandde.