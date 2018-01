Puigdemont aangekomen in Kopenhagen, opnieuw Europees arrestatiebevel

De voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is maandagochtend aangekomen in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Dat melden de Deense televisie en Spaanse media. Het Spaanse parket had al gezegd zijn arrestatie te zullen vragen als hij naar de Deense hoofdstad zou reizen. Dat is maandagochtend intussen ook gebeurd.