Openbare sector in VS ligt plat na falen van Senaat om akkoord te bereiken

Mitch McConnell, de fractieleider van de Republikeinen in de Senaat, zei dat het hogerhuis uiteengaat tot maandagmiddag (18 uur Belgische tijd) voor een stemming over een kortetermijnbudget waardoor niet-essentiële diensten kunnen heropenen.

Senator Charles Schumer, de fractieleider van de Democraten, die toegevingen wil op het immigratiebeleid, zei dat geen akkoord werd bereikt. De ‘shutdown’ gaat zo zijn derde dag in.

Intussen uitte de president zijn frustratie op Twitter:

Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s!