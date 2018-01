Mark Allen heeft eerste grote zege beet met eindzege op Masters snooker

Mark Allen (WS-8) heeft zondag het Masters snooker op zijn palmares gebracht. In het Alexandra Palace van Londen nam de 31-jarige Noord-Ier met 10-7 de maat van de 26-jarige Engelsman Kyren Wilson (WS-14).

Zondagnamiddag hielden Allen en Wilson elkaar in de eerste sessie in evenwicht (4-4). In de avondsessie werd het ook nog 5-5, waarna Allen met breaks van 73, 119 en 50 definitief het voortouw nam. Wilson kwam nog terug tot 8-7, maar moest dan toekijken hoe “The Pistol” het met breaks van 69 en 71 afmaakte.

Veertig jaar na Alex Higgins en 31 jaar na Dennis Taylor is Allen de derde Noor-Ier op de erelijst van het invitatietoernooi met ‘s werelds beste spelers. Het is de eerste major titel voor Allen, die op weg naar de finale Luca Brecel (WS-11), titelverdediger en topfavoriet Ronnie O’Sullivan (WS-2) en de Schot John Higgins (WS-5) uitschakelde. In 2011 kwam hij er al eens dichtbij, maar moest hij in de finale van het UK Championship de duimen leggen voor Judd Trump (WS-3). Met het World Open van 2012 en 2013 en de Players Championship Finals van 2016 had hij wel al drie rankingtoernooien op zijn palmares.

“Blijven dromen”

Wilson kon meteen na de nederlaag de tranen niet bedwingen. “Het is een fantastische week geweest. Mark verdient het en er is niemand die ik het meer gun, maar ik had zoveel liever zelf gewonnen”, was zijn korte reactie.

“Ik begrijp wat er nu in Kyren omgaat. Ik het het zelf ook moeten meemaken”, reageerde Allen. “Maar ik ben er zeker van dat Wilson nog veel major finals gaat spelen. Zelf sta ik al zolang aan de deur te kloppen, maar de grote doorbraak bleef maar uit. Ik vreesde dat het er niet meer van ging komen. Nu komt die droom dan toch eindelijk uit en ik ga blijven dromen, want dit smaakt naar meer. Deze trofee breng ik alvast terug naar Noord-Ierland voor wijlen Alex Higgins, die hem veertig jaar terug een eerste keer won.”

De toernooizege bracht Allen 200.000 pond (226.500 euro) op, Wilson moest het met 90.000 pond (102.000 euro) stellen. Voor de Order of Merit heeft het toernooi geen gevolgen. Het Masters is geen rankingtoernooi.