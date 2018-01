Lyon is Dijon niet: PSG in extremis onderuit na twee wereldgoals van Lyon

Bij PSG staat iedereen weer met beide voeten op de grond na de dominante 8-0 bekerwinst tegen Dijon van afgelopen woensdag. De fiere competitieleider ging zondagavond immers met 2-1 onderuit op het veld van Olympique Lyon, de nummer twee in de stand. Memphis Depay bezorgde Lyon de zege in de 94ste minuut, PSG moest meer dan een halfuur met tien man verder na een rode kaart voor Dani Alves.

Al na twee minuten stond de 1-0 op het bord na een vrije trap van Nabil Fekir. Het duurde lang voor PSG bekomen was van die optater, maar diep in de extra tijd van de eerste helft zorgde Layvin Kurzawa dan toch voor de gelijkmaker met een loeiharde knal. Na 57 minuten maakte Dani Alves de opdracht van de bezoekers echter een stuk moeilijker na een domme rode kaart. Alves haalde Tanguy Ndombèlé van achteren onderuit. Scheidsrechter Turpin leek aanvankelijk geel te trekken, maar haalde rood boven toen de Braziliaan neus aan neus kwam staan met hem. PSG leek toch met een puntje naar huis te trekken, maar Depay besliste er in het absolute slot anders over: het werd 2-1.

PSG moet nog meer dan een halfuur met tien verder na een rode kaart voor @DaniAlvesD2! ??#OLPSG 1??-1?? pic.twitter.com/A2xiw48qDM — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 21 januari 2018

PSG blijft stevig aan kop in de Ligue 1 met 56 punten, maar ziet eerste achtervolger Lyon wel naderen tot op 8 punten. De goals van Fekir en Kurzawa vindt u hier: