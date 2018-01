Het werd geen prettige Genk-Anderlecht voor Ruslan Malinovskyi. De Oekraïense middenvelder van KRC Genk kreeg na ruim een half uur spelen de elleboog van Kums in zijn gezicht gepland, wat resulteerde in een hevig bloedende wonde in zijn mond, gevolgd door een bezoekje aan de tandarts na de wedstrijd.