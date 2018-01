Het geheime wapen van Elise Mertens? Als u het ons vraagt, haar vader Guido

Hamont-Achel - Elise Mertens uit Hamont is mentaal sterk. Stressbestendig. Zeggen mensen die het kunnen weten. Zoiets is een geweldige troef voor een tenniscarrière op het hoogste niveau. Stilaan wordt de droom van een 22-jarige Hamontse jonge vrouw waar nu ze in de kwartfinale van een grandslamtoernooi staat. Haar geheime wapen? Als u het ons vraagt, haar vader Guido. “Al jaren belt ze me vijf minuten voor een match begint op en moet ik even op haar inspreken. Ook gisteren.”

Als rust in het hoofd een kwaliteit is voor een concentratiesport als tennis, dan is die rust bij Elise Mertens niet ver te zoeken. Guido Mertens, haar vader, is de rust zelve als hij praat. In tegenstelling ...