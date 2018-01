Hasselt - Is het normaal dat het stuur van een wagen ietsje naar rechts neigt? Ja, maar het is niet normaal dat je stuur naar rechts zwenkt, zoals bij Sam Wijnants. Ligt dat dan aan de wagen, aan het mannetje, of aan wat anders? We zochten het uit.

WIE?

Naam: Sam Wijnants (43, airco verkoper)

Waar: Wijerstraat, Spalbeek

WAT?

Het stuur van een wagen neigt altijd wat naar rechts. Vraag is in hoeverre dit normaal is.

“Ik ben een ...