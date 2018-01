Dembélé en Vertonghen laten punten liggen op het veld van Southampton

Op de 24e speeldag in de Premier League hebben Southampton en Tottenham zondag de punten gedeeld. De wedstrijd, die al na achttien minuten beslecht was, eindigde op 1-1.

Southampton kwam op het kwartier op voorsprong toen de Colombiaan Davinson Sanchez bij het onderscheppen van een voorzet de bal in eigen doel werkte. Drie minuten later kopte Harry Kane op een hoekschop zijn 21e goal van het seizoen binnen. Jan Vertonghen speelde de wedstrijd uit voor Tottenham. Mousa Dembélé werd in de 85e minuut naar de kant gehaald.

In het klassement staan de “Spurs” op de vijfde plek. De club telt 45 punten, dat zijn er twee minder dan Liverpool (4e). De “Reds” spelen op maandag tegen Swansea en breiden bij winst hun voorsprong uit tot 5 punten.