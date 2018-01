Man uit Tervant komt oog in oog te staan met wolf

Beringen -

Wolf Naya lijkt zich ook in de drukkere woonwijken van Beringen te bewegen. Bruno Vaes uit Tervant denkt de wolf zondagochtend aan zijn huis aan de Beverlosesteenweg gespot te hebben. “Even was het adem inhouden en kijken. En toen snel een foto maken”, vertelt de Beringenaar. De foto is intussen naar Natuurpunt gestuurd. “Het is goed mogelijk dat die meneer de wolf inderdaad heeft gezien,” zegt Jos Ramaekers, directeur van Natuurpunt Limburg.