Duizenden demonstranten protesteren tegen geplande politieactie in Maximiliaanpark

Aan het Noordstation in Brussel protesteren meer dan 3.000 mensen zondagavond tegen de geplande actie van de federale politie in het Maximiliaanpark. Het park zelf is leeg omdat vrijwilligers alle transmigranten hebben weggebracht.

Aan het Noordstation in Brussel is het bijzonder druk door de protestactie. Het gaat om mensen van alle leeftijden en afkomsten die met hun aanwezigheid willen protesteren tegen de migratie- en asielpolitiek van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en de federale regering.

“Na het elan van solidariteit met de transitmigranten is het opmerkelijk vast te stellen dat zelfs binnen de overheid er verzet komt tegen de acties van minister van Veiligheid Jan Jambon, zijn collega Theo Francken en meer globaal die van de hele regering”, zei Alexis Deswaef, voorzitter van de Franstalige mensenrechtenliga.

De betogers willen zondagavond uiteindelijk een menselijke ketting vormen tussen het Noordstation en het Maximiliaanpark.

Maximiliaanpark is leeg

In dat park houdt de federale politie zondagavond een grootschalige actie. Veel zullen de agenten er echter niet vinden, aangezien vrijwilligers zondagmiddag naar het het park zijn getrokken om alle migranten te verzamelen en hen onder te brengen bij gastvrije burgers. In totaal hebben ze 150 tot 200 mensen weggebracht.

Driehonderd andere migranten die zaterdagavond al opvang hadden gekregen, blijven ook zondagavond bij die gastgezinnen. Volgens het burgerplatform zijn er dus in totaal zo’n vijfhonderd mensen die onderdak gekregen hebben, een cijfer dat het platform zegt ongeveer elke avond te halen.

Conflicten op de snelweg

De transitmigranten die rond het Noordstation verblijven, vragen bewust geen asiel aan in ons land omdat ze naar Groot-Brittannië willen reizen. De voorbije week sloeg de politie nog alarm over agressieve migranten na een incident op de snelwegparking van Groot-Bijgaarden. Daar kwam het tot een confrontatie tussen de federale snelwegpolitie en een veertigtal migranten en werd een waarschuwingsschot gelost.

“We moeten acties blijven voeren en illegalen blijven terugsturen, zo niet zal er een echte veldslag op onze snelwegparkings ontstaan”, reageerde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “Tegelijkertijd moet ook gedacht worden aan de vrachtwagenchauffeurs.”

Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), liet weten dat hij “de problematiek goed in kaart zal brengen”. “We gaan niet dweilen met de kraan open”, klonk het. “Er zal overleg zijn met de nodige diensten en met de verschillende betrokken overheden.”

