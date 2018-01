Kinderen veranderden het leven van schrijver Frans Swartelé. Al 25 jaar springt hij in de bres voor de rechten van het kind. In het Dutroux-tijdperk zetelde hij in de commissie tegen seksueel geweld en richtte hij het kinderrechtenhuis in Alken op. Nu brengt hij in zijn boek ‘Kinderkracht’ dertien inspirerende verhalen van onstuitbare jongeren samen. “In dit boek onderstreep ik nogmaals de kracht van kwetsbare kinderen”, vertelt Swartelé.