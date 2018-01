KRC Genk verliest met 10 man de topper tegen Anderlecht: 0-1

Anderlecht heeft orde op zaken gesteld op het veld van Racing Genk. Het werd 0-1 na een doelpunt van Sofiane Hanni vlak voor de rust, Genk kon na een rode kaart van Malinovskyi geen vuist meer maken in de tweede helft. Anderlecht sluipt zo dichter bij leider Club Brugge.

Voor Anderlecht lonkte een mogelijk unieke kans om het gat met competitieleider Club Brugge te doen slinken. Club kon eerder op de dag immers pas op de valreep een gelijkspel uit de brand slepen bij Antwerp en dus kon paarswit twee punten inlopen. Daarvoor moest wel gewonnen worden op het veld van Racing Genk, dat bij winst de top zes zou binnenkomen. Anderlecht leek er alvast zin in te hebben, want al na enkele seconden volgde een reuzenkans op de 0-1. Appiah legde de bal perfect klaar voor ex-Genkenaar Pieter Gerkens, die onbegrijpelijk naast het lege doel knalde. Een stevige waarschuwing voor de thuisploeg, die meteen een stevige wake up-call kreeg. Via Alejandro Pozuelo en de jonge Dante Vanzeir konden de Genkies een aantal keer dreigen, maar Matz Sels hield zijn netten schoon.

Pieter Gerkens miste al in de eerste minuut een dot van een kans. Foto: BELGA

Aan de overzijde kreeg Gerkens een tweede enorme kans, maar deze keer vond hij het doelhout op zijn weg. Ook Genk raakte namens Vanzeir de paal, terwijl even later Anderlecht-nieuweling Kenny Saief een stevige kans kreeg maar hoog over besloot. Sven Kums ontsnapte intussen aan rood na een al dan niet bewuste elleboog aan het adres van Ruslan Malinovskiy. Vlak voor de rust kopte Dendoncker net naast terwijl een prima krul van Vanzeir gered werd door Sels. 0-0 leek zo de verrassende ruststand te worden, tot Sofiane Hanni heerlijk afwerkte na een voorzet van Appiah en op slag van rust de 0-1 op het bord zette.

Rood voor Malinovskiy

Een koude douche dus voor Racing Genk, zo vlak voor de rust, maar de thuisploeg kwam met hernieuwde moed uit de kleedkamer en zette Anderlecht meteen onder druk. In afwezigheid van Karelis, Samatta en Ingvartsen ontbrak het Genk echter aan doeltreffendheid in de zone van de waarheid. De taak van de Limburgers werd er niet gemakkelijker op toen Malinovskiy na 53 minuten een tweede geel karton en dus rood onder de neus geschoven kreeg na een fout op Saief.

Foto: BELGA

Het zou een klap blijken waar Genk niet meer van kon herstellen. De spankracht verdween uit de wedstrijd, al verzaakte Anderlecht om de wedstrijd definitief in een beslissende plooi te leggen. Paarswit zag wel Pieter Gerkens nog uitvallen met een blessure. In het laatste halfuur kon Genk door hun numerieke minderheid amper nog dreigen terwijl Anderlecht de wedstrijd onder controle hield. Bij paarswit kon ook Lukasz Teodorczyk, die een bleke Ganvoula verving, Genk-doelman Vukovic niet passeren. Een klein slotoffensief van Genk mocht niet meer baten: het zou uiteindelijk 0-1 blijven.

In de tussenstand komt Anderlecht tot op 11 punten van leider Club Brugge en 2 punten van nummer twee Charleroi. Genk blijft achter op een negende plek, maar blijft wel uitzicht houden op Play-off I.

