Berg / Diets-Heur / Haren / Henis / Kolmont / Koninksem / Lauw / Mal / Neerrepen / Nerem / Overrepen / Piringen / Riksingen / Rutten / 's Herenelderen / Sluizen / Tongeren / Vreren / Widooie -

In de derde amateurklasse is promovendus Heur-Tongeren tot deze speeldag nog steeds leider, al voelen de Eburonen de hete adem van Pelt en Bilzen-Waltwilder in de nek. Tegen Woluwe-Zaventem moest thuis dus gewonnen worden om de leidersplaats te behouden.