Drama voor Antwerp: Great Old geeft in ultiem slot stuntzege tegen leider Club uit handen

Dat heet dan het geluk van een kampioen. Bij de rust zag het ernaar uit dat competitieleider Club Brugge zou verzuipen in de heksenketel van de Bosuil na doelpunten van Borges en Owusu. Maar in de slotminuten kwam blauw-zwart nog helemaal terug. Een minuut voor tijd scoorde Tomecak zijn eerste goal voor de Bruggelingen en op de valreep scoorde Ruud Vormer de gelijkmaker, weliswaar vanuit buitenspelpositie (2-2). Drama voor Antwerp, dat een stuntzege op de valreep door de vinger ziet glippen.

Na de incidenten na de match tussen Antwerp en Club Brugge in de heenronde stonden de zenuwen strak gespannen bij de ordediensten. Voor de aftrap zetten de Antwerp-fans alvast de toon door met een mars massaal richting het Bosuilstadion te trekken en daarbij de oproerende taal niet schuwden. “Dood aan FCB”, stond er te lezen op één van de vele spandoeken.

In de eerste competitiematch na de winterstage vielen de opvallende keuzes op bij beide coaches. Brugge-trainer Ivan Leko koos na zijn knalprestatie in de bekermatch tegen Charleroi voor Jordy Clasie en liet Marvelous Nakamba op de bank. Limbombe was na zijn vijfde gele kaart geschorst en daardoor verscheen Ivan Tomecak meteen in de basis. In doel kwam zoals voorspeld nieuwe doelman Gabulov. Bij Antwerp hield coach ex-Bruggeling Obbi Oulare op de bank. Owusu moest zo voor de goals zorgen. Op het middenveld kreeg Ghandri een stek ten koste van Corryn.

Vuurwerk

Hoe fel de match leeft onder de supporters, werd duidelijk bij de opkomst van de spelers op het veld. Met een indrukwekkende parade met bengaals vuur heetten de fans de 22 protagonisten welkom in de Antwerpse heksenketel. Vuurwerk naast het veld genoeg, maar op het veld bleef spektakel in de eerste minuten uit. In de negende minuut deed Geoffry Hairemans toch al een eerste keer daveren. Maar zijn vrije trap verdween in het zijnet.

De partij werd een haast identieke kopie als het duel uit de heenronde: veel duels en gebikkel om de bal, maar weinig voetbal. In die match toonden de Bruggelingen zich de sterkste, maar in eigen huis toonden de Antwerp-spelers extra veel vechtlust. Met resultaat. Net voor het halfuur bleef de bal na een hoekschop hangen in het pak. Borges stond op de juiste plek en trapte de openingstreffer voorbij Gabulov.

Geen monster

De Bosuil ontplofte en rook de kans op de stuntzege tegen de autoritaire leider. Zeker omdat blauw-zwart op geen enkel moment zich het dominante monster toonde van in de bekermatch tegen Charleroi. Tekenend was dat Bolat pas na 34 minuten voor het eerst een Brugse bal uit zijn doelgebied moest houden. Het schot was Vanaken was ook te slap om de Antwerpse doelman te verontrusten. Vijf minuten voor tijd was het dan een pak warmer voor het doel van de thuisploeg, maar Vormer kon niet meer doen dan de bal tegen de benen van Bolat te mikken.

Wat de competitieleider niet lukte, gebeurde wel aan de overkant. In de 44ste minuut pakte Jelle Van Damme uit met een geweldige voorzet. Owusu kreeg te veel ruimte van Poulain en Mechele en kopte onhoudbaar binnen. Extase bij Antwerp, kopzorgen bij Club Brugge.

Eerder 3-0 dan 2-1

In de tweede helft behield Club zijn steriele druk op de Antwerpse linies, maar de thuisploeg in ademnood brengen, lukte niet. Integendeel, het waren de Antwerpenaren die voor het meeste dreiging zorgde. In minuut 68 klom Owusu hoger dan Mechele, maar de bal ging een meter over de Brugse kooi.

In een volgend heet standje voor het Brugse doel claimde Antwerp de strafschop na een lichte tik op Buta, maar Delferière floot niet. In diezelfde actie kon Yatabaré ook niet binnen koppen en jaagde Haroun een afvallende bal over de winkelhaak. Enkele minuten later moest Gabulov redding brengen op een schot van de opgerukte Van Damme. De 3-0 hing eerder in de lucht dan de 2-1.

Ommekeer

Toch is het altijd opletten met een bloedend dier. Zo ook met bloedende competitieleiders. Na een snel genomen vrije trap werd de Antwerp-defensie verrast en kwam Nakamba alleen voor doel. De invaller plaatste het leer echter naast het doel van Bolat. Maar de aansluitingstreffer kwam er toch. Een minuut voor tijd gaf Tomecak zijn nieuwe ploeg toch nog een levenslijn. En vertrouwen.

Geen twee minuten later was de onwaarschijnlijke terugkeer toch een feit. Op een voorzet van Poulain trapte Haroun pijnlijk naast de bal. Clasie tikte de bal tot bij Ruud Vormer en die scoorde de onmogelijk geachte gelijkmaker. De Nederlander stond echter in buitenspelpositie, maar de arbitrage liet doorspelen. In de laatste seconden moest Bolat een voorzet van onder zijn lat wegtikken om het punt nog te redden. Club Brugge kon op de valreep dus de nederlaag vermijden. Dit heet dan kampioenengeluk.

