We zijn er allemaal heel erg op gesteld: onze dure iPhone. Maar aan de andere kant van de wereld, in China, waar deze dure toestellen in mekaar gestoken worden, is de toestand net iets minder glamoureus. Volgens een recent onderzoek blijken de arbeiders van de Applefabriek in het Chinese Suqian vaak blootgesteld te worden aan gevaarlijke chemische stoffen. Al 90 mensen belandden vorig jaar omwille van deze wantoestanden in het ziekenhuis. Apple zelf laat weten de zaak te onderzoeken.