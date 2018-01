Tante van vastgeketende kinderen spreekt over haar eigen jeugd vol misbruik en geweld

Wat Louise Turpin en haar echtgenoot David hun kinderen aandeden, schokte mensen over de hele wereld. Twaalf van hun kinderen werden uitgehongerd en aan het meubilair vastgeketend ontdekt door de politie nadat één dochter de ijzeren greep van hun ouders wist te ontglippen en alarm sloeg. Nu blijkt dat de thuissituatie van Louise Turpin en haar zus vroeger ook niet veilig was.

Elizabeth Jane Flores is intussen 41 en heeft haar zus Louise al 19 jaar niet gezien. “Ze liet ons nooit spreken met haar kinderen”, vertelde ze aan Daily Mail. “Ze wilde zelfs mijn vriendschapsverzoek op Facebook niet aanvaarden.”

De laatste 19 jaar was er alleen telefonisch contact tussen de twee zussen. Ook hun ouders mochten hun kleinkinderen nooit zien. “Ze hebben verschillende vluchten om ze te bezoeken maar eenmaal ze aankwamen, wilden ze hen niet vertellen waar ze naartoe moesten. Ze stierven voor ze hen konden zien.”

“Het is gewoon hartverscheurend en ik schaam me zo”, ging ze verder. “Iets leek er mis met hun manier van opvoeden maar ik had nooit verwacht dat het iets als dit zou zijn. We hebben ons zoveel zorgen gemaakt omdat het zo raar was, maar er was niets dat we konden doen.”

Elizabeth was mede-auteur van enkele zelfhulpboeken waarin ze vertelt over enkele traumatische ervaringen in haar eigen jeugd. In een van de drie boeken schrijft ze hoe ze niets anders kon dan toekijken terwijl haar moeder geslagen en verkracht werd. “Mijn leven was al vanaf jonge leeftijd gevuld met angst”, schrijft ze.

“De angst van de dood, angst om alleen te zijn en angst voor mensen zijn maar enkele dingen die een diep lijden hebben veroorzaakt.”

“Veel dingen die ik heb meegemaakt als kind hebben me schade berokkend. Mishandeld worden, mijn moeder geslagen en verkracht zien worden en zelf misbruikt worden als kind hebben me een angst voor mensen, vooral mannen, bezorgd.”

In een ander boek gaat ze dieper in op dat misbruik. “Ik denk dat ik ongeveer negen was toen een familielid van wie ik hield en die ik zou moeten kunnen vertrouwen, me misbruikte. Dat is doorheen mijn kindertijd en tienerjaren blijven voortduren.