Dit is momenteel de hipste haartrend voor brunettes

Brunettes vallen massaal voor de fallayage, een haartrend waarbij verschillende schakeringen bruin in de originele kleur worden verwerkt. It-girls zijn er dol op, ook bij ons. Dat zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt van Clientology.

Met de term fallayage wordt een gewone balayage bedoeld, maar dan met de focus op herfstige kleuren. Dat maakt de stijl perfect geschikt voor brunettes. “De kleuren die je vaak ziet terugkomen zijn verschillende soorten bruin- en goudtinten. Die worden met elkaar gemengd en ogen het mooist als je ze aanbrengt over de volledige lengtes volgens de tortoise shell-techniek.”

Met die techniek creëert de kapper het bruine kleurenpalet dat we terugvinden op het schild van een schildpad. Het resultaat is een warm kapsel, rijk aan dimensies en met een volumineuze uitstraling. “De trend past het best bij dames die van nature licht- tot donkerbruin haar hebben. Anders moet je de basiskleur aanpassen en zit je om de drie weken met een uitgroei. Dat vergt heel wat onderhoud. Brunettes daarentegen kunnen lang met deze stijl doen”, zegt Jochen.

Een bericht gedeeld door Jochen Vanhoudt (@jochenclientology) op 4 Jan 2018 om 3:29 (PST)

De kapper voegt eraan toe dat het idee achter de fallayage niet nieuw is, maar dat het kapsel meer onder de aandacht komt dankzij het gebruik van de nieuwe hashtag. “Sociale media spelen vandaag een heel grote rol wat trends betreft”, klinkt het.

