Lidl lanceert goedkope versie van peperdure dagcrème waar veel sterren bij zweren

De Duitse supermarktketen Lidl lanceert binnenkort een nieuwe lijn anti-aging producten binnen het eigen Cien-gamma in Groot-Brittannië. En die lijken qua samenstelling sterk op de peperdure producten van La Prairie. Dat schrijven The Daily Mail en The Sun.

In de nieuwe collectie van de supermarktketen vind je een dag- en nachtcrème, oogbalsem en een serum die een opvallend ingrediënt bevatten: myramaze. Dit is een stof uit een Afrikaanse struik die een droge en gestreste huid weer in balans moet brengen. Het ingrediënt komt ook terug in de exuberant geprijsde schoonheidsproducten van het Zwitserse schoonheidsmerk La Pairie waarvan onder meer actrices Angelina Jolie en Lindsay Lohan grote fans zijn.

Het grootste verschil is de prijs. De producten uit de supermarkt zullen verkrijgbaar zijn vanaf 3,49 euro. Voor een potje met exact dezelfde inhoud (50 ml) van het luxemerk betaal je in warenhuis Harrods - hou je vast - 579 euro. De lijn ligt op donderdag 25 januari in de rekken in de Britse filialen van de keten. Het is voorlopig niet duidelijk of de producten ook te koop zijn in de Belgische winkels.