Dit is hét trucje voor wie geen zin heeft om aardappelen te schillen

Aardappelen schillen is een tijdrovende bezigheid en als je toch snel wil gaan, snijd je misschien wel in je vingers. Het culinaire YouTube-kanaal Chow heeft de oplossing voor wie gehaast is en geen wonden wil: laat het mes links liggen en draai de schil er gewoon af met je handen.

Het enige wat je moet doen? Kook de aardappelen en dompel ze vervolgens vijf tot tien seconden onder in ijswater. Nu zijn ze koud genoeg om vast te houden. Haal ze eruit en geef een draaitje aan de schil, deze komt er vlot af. De tip is niet nieuw, maar komt ook vandaag en bij kooksessies in de toekomst vast van pas in de keuken.