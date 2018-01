Afspraakje gehad? Geef je date eens een score

Bij veel datingapps kan je knapperds in je favorietenlijst swipen maar als er een afspraakje van komt, weet je niet wat te verwachten. Daar brengt de nieuwe app Do I Date verandering in. Na een date, kan je de man of vrouw in kwestie op zijn skills beoordelen. Zo weet je op voorhand welk vlees je in de kuip hebt.

Het opzet van de app is teleurstellingen voorkomen, maar in realiteit creëert de toepassing tegelijk veel angst. Sommige leden die een profiel aanmaken vinden het stresserend om te daten als ze weten dat ze achteraf een score krijgen.

Extra stress

“Ik denk dat het de spontaniteit van het daten zal wegnemen. Daarnaast kunnen mensen hun meningen over dates enorm verschillen. Dus ik weet het niet zeker of beoordelingen überhaupt nuttig zijn”, zegt een zekere Gwen uit Londen in een reactie aan de Britse krant The Independent.

Veiliger systeem

Ondanks de eindscore kan de app, die in 2017 werd ontwikkeld door James Forsyth en Terry Amsbury, volgens de krant wel degelijk nuttig zijn. Dankzij het systeem wordt daten net dat tikkeltje veiliger. De kans dat je zo in contact komt met iemand die slechte bedoelingen heeft, is immers kleiner.

In Groot-Brittannië alleen zijn misdaden ten gevolge van online daten de voorbije vijf jaar met 450 procent gestegen. Dat blijkt uit een rapport van de National Crime Agency in 2016. Het blijft dus aangewezen om altijd op je hoede te zijn als je iemand nieuw ontmoet.